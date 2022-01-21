Київ закликає роботодавців перевести працівників на "дистанційку" через нову хвилю COVID-19

Київ закликає роботодавців перевести працівників на "дистанційку" через нову хвилю COVID-19

Кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 в Україні, і, зокрема, у столиці, стрімко зростає.

У Києві місцева влада закликала роботодавців перевести працівників на дистанційний режим роботи. Причина — стрімке зростання випадків COVID-19 у столиці.

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи", — заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

У разі, якщо це неможливо, КМДА радить:

провітрювати приміщення якомога частіше;

стежити за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції;

у разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома.

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"Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", — наголосила Старостенко.

За її словами, в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу. Кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає і Київ не стане винятком.

Нагадаємо, що Київ посилює карантинний контроль у громадському транспорті із залученням "муніципалів".