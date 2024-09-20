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Київ задихається від диму: як захиститися від забрудненого повітря

Київ задихається від диму: як захиститися від забрудненого повітря

Стан повітря в Києві 20 вересня / Колаж: ТСН.ua

Киянам радять обмежити перебування на вулиці.

В Києві значно погіршилася якість повітря через зміну вітру та незначні осередки пожеж в екосистемах. За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери сприяє вітер.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як захиститися від забрудненого повітря.

Киянам радять обмежити перебування на вулиці, а також:

  • тримати вікна зачиненими,
  • підтримувати водний баланс,
  • використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря.

На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 автівка ДСНС, а також три пожежні потяги Укрзалізниці.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали відповідь, як довго триватиме задимлення на Київщині.

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