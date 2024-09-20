Київ задихається від диму: як захиститися від забрудненого повітря

Киянам радять обмежити перебування на вулиці.
В Києві значно погіршилася якість повітря через зміну вітру та незначні осередки пожеж в екосистемах. За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери сприяє вітер.
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як захиститися від забрудненого повітря.
Киянам радять обмежити перебування на вулиці, а також:
- тримати вікна зачиненими,
- підтримувати водний баланс,
- використовувати маску або респіратор, а також очищувач повітря.
На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 автівка ДСНС, а також три пожежні потяги Укрзалізниці.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі дали відповідь, як довго триватиме задимлення на Київщині.
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