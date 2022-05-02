Київ забезпечений понад 6 тис. тонн продовольчих товарів - КМДА

У столиці є достатня кількість товарів першої необхідності та ліків.

У Києві гуманітарний штаб за березень та квітень закупив та отримав від благодійних організацій понад 6 тисяч тонн продовольчих товарів.

Київ забезпечений усім необхідним. Запаси розподілені, аби ворог не знищив їх одним чи кількома ударами.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Основне завдання Гуманітарного штабу, яке поставив мер Києва Віталій Кличко, було забезпечити продуктово-товарний запас на два тижні із розрахунку на 2 мільйони киян, які залишились в місті. В першу чергу такий крок був потрібен, щоб забезпечити резерв столиці на випадок блокади. Виходячи з планів росіян, вони готувались саме оточити Київ. І відсутність харчів та води могли призвести до гуманітарної катастрофи. На сьогоднішній день оточення столиці не загрожує, але ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Всім необхідним місто забезпечене. А запаси розподілені по хабах таким чином, щоб у ворога не було можливості їх знищити одним чи декількома ударами", – йдеться у повідомленні.

Також протягом двох місяців допомогу в столиці отримали понад 200 тисяч киян. Соціальна служба за підтримки волонтерів розвозила необхідне по домівках. Батальйони тероборони та чергові на блокпостах були забезпечені гарячим харчуванням.

Нагадаємо, у Києві розпочалось приймання документів до першого класу.

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