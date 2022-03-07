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Київ забезпечений електроенергією, водою, теплом та зв’язком - КМДА

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Київ забезпечений електроенергією, водою, теплом та зв’язком - КМДА

КМДА

Ніч у столиці минула спокійно.

Ніч проти 7 березня у Києві минула спокійно. Після завершення комендантської години відкрилися продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини, почав працювати наземний комунальний транспорт та метрополітен. 

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

Транспорт працює на окремих маршрутах у скороченому складі. Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв’язком у повному обсязі.

У столиці, від сьогодні,  7 березня, запрацювали музичні фонтани на Майдані Незалежності. Щодня о 7:00 та о 12:00 тут буде виконуватися гімн України.

«Це дуже важливо для нашого бойового духу, щоб наблизити перемогу та повернутися до звичного життя! А сьогодні дуже важливо допомагати тому, хто знаходиться поруч, бо в єдності наша сила! Слава Україні!» – наголосив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, поліція на Київщині знищила два танки окупанта (відео).

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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