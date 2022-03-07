Київ забезпечений електроенергією, водою, теплом та зв’язком - КМДА

Ніч у столиці минула спокійно.

Ніч проти 7 березня у Києві минула спокійно. Після завершення комендантської години відкрилися продовольчі магазини, аптеки та зоомагазини, почав працювати наземний комунальний транспорт та метрополітен.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Транспорт працює на окремих маршрутах у скороченому складі. Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв’язком у повному обсязі.

У столиці, від сьогодні, 7 березня, запрацювали музичні фонтани на Майдані Незалежності. Щодня о 7:00 та о 12:00 тут буде виконуватися гімн України.

«Це дуже важливо для нашого бойового духу, щоб наблизити перемогу та повернутися до звичного життя! А сьогодні дуже важливо допомагати тому, хто знаходиться поруч, бо в єдності наша сила! Слава Україні!» – наголосив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, поліція на Київщині знищила два танки окупанта (відео).