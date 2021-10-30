Київ за день посилює карантин: у пунктах вакцинації довжелезні черги (фото)

Київ за день посилює карантин: у пунктах вакцинації довжелезні черги (фото)

Обмеження стають жорсткішими 1 листопада.

У Києві, в якому від першого листопада посилюють карантинні обмеження, з'явилися великі черги у пунктах COVID-вакцинації.

Про такі повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Ліна Тесленко.

У Мережі вона показала черги у стрличному Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. За її словами, люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини. Втім, і в центір також є черга.

"Люди обурюються, що записалися, але на той запис ніхто не зважає. Все одно треба стояти в черзі, правда, черга "по запису" рухається трохи швидше", - повідомила журналістка.

Як повідомлялося, у Києві від понеділка, 1 листопада, посилюють карантинні обмеження. Майже всюди буде потрібен сертифікат про вакцинацію, або ж негативний тест. Відтак, їздити громадським транспортом, відвідувати кафе чи спортивні клуби можна буде лише з "ковід"-документом.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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