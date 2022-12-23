Київ з космосу у січні і у листопаді 2022-го: Sky News показало супутникові знімки разючих змін

У ЗМІ показали супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.
Супутники NASA щоранку пролітають над Україною і фіксують "пульс країни" – світло від вуличних ліхтарів, житлових будинків тощо.
Британське видання Sky News показало, наскільки слабким став цей "пульс" у Києві після масованих ракетних атак і ударів безпілотниками, які тривають від 10 жовтня.
Так, у виданні показали, який вигляд з космосу мав вечірній Київ у січні 2022-го, до початку великої війни, і який тепер.
Детальний супутникових даних NASA показує наслідки атак, які, за словами найбільшого в Україні постачальника електроенергії ДТЕК, спричинили майже повний збій усієї системи наприкінці листопада.
За інформацією Sky News, Україна досі має ще більший надлишок енергії, як і раніше.
Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022
Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.
Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF
"Ми опинилися в ситуації, коли ми можемо виробляти електроенергію, але не маємо можливості передавати її домогосподарствам", – каже речниця ДТЕК Антоніна Антоша.
Нагадаємо, Україну без світла зняли на фото з космосу після російських обстрілів.
Раніше у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, коли в регіоні вийдуть на справедливі графіки відключень світла
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