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Київ з космосу у січні і у листопаді 2022-го: Sky News показало супутникові знімки разючих змін

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Київ з космосу у січні і у листопаді 2022-го: Sky News показало супутникові знімки разючих змін

Фото: Associated Press

У ЗМІ показали супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.

Супутники NASA щоранку пролітають над Україною і фіксують "пульс країни" – світло від вуличних ліхтарів, житлових будинків тощо.

Британське видання Sky News показало, наскільки слабким став цей "пульс" у Києві після масованих ракетних атак і ударів безпілотниками, які тривають від 10 жовтня.

Так, у виданні показали, який вигляд з космосу мав вечірній Київ у січні 2022-го, до початку великої війни, і який тепер.

Детальний супутникових даних NASA показує наслідки атак, які, за словами найбільшого в Україні постачальника електроенергії ДТЕК, спричинили майже повний збій усієї системи наприкінці листопада.

© Sky News
Фото: Sky News

За інформацією Sky News, Україна досі має ще більший надлишок енергії, як і раніше.

"Ми опинилися в ситуації, коли ми можемо виробляти електроенергію, але не маємо можливості передавати її домогосподарствам", – каже речниця ДТЕК Антоніна Антоша.

Нагадаємо, Україну без світла зняли на фото з космосу після російських обстрілів. 

Раніше у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, коли в регіоні вийдуть на справедливі графіки відключень світла

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Дата публікації
Перегляди
693
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