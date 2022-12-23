Київ з космосу у січні і у листопаді 2022-го: Sky News показало супутникові знімки разючих змін

У ЗМІ показали супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.

Супутники NASA щоранку пролітають над Україною і фіксують "пульс країни" – світло від вуличних ліхтарів, житлових будинків тощо.

Британське видання Sky News показало, наскільки слабким став цей "пульс" у Києві після масованих ракетних атак і ударів безпілотниками, які тривають від 10 жовтня.

Так, у виданні показали, який вигляд з космосу мав вечірній Київ у січні 2022-го, до початку великої війни, і який тепер.

Детальний супутникових даних NASA показує наслідки атак, які, за словами найбільшого в Україні постачальника електроенергії ДТЕК, спричинили майже повний збій усієї системи наприкінці листопада.

Фото: Sky News

За інформацією Sky News, Україна досі має ще більший надлишок енергії, як і раніше.

Exclusive new satellite imagery shows the impact of Russia’s war on Ukraine’s energy infrastructure.



Yet British embassy officials have told Sky News that Ukraine has “more than enough” generating capacity.



Why then, are lights going out across Ukraine?https://t.co/oGMwEBT82M pic.twitter.com/GQkCVhdNuF — Sky News (@SkyNews) December 23, 2022

"Ми опинилися в ситуації, коли ми можемо виробляти електроенергію, але не маємо можливості передавати її домогосподарствам", – каже речниця ДТЕК Антоніна Антоша.

Нагадаємо, Україну без світла зняли на фото з космосу після російських обстрілів.

Раніше у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, коли в регіоні вийдуть на справедливі графіки відключень світла

Читайте також: