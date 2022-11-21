Київ вже дві з половиною доби чистять від снігу: що відбувається у місті сьогодні і яку погоду прогнозують

У Києві через мокрий сніг з переходом у дощ, який прогнозують 21 листопада, водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції і не паркуватися на узбіччях доріг, щоб не заважати техніці комунальників, які прибирають сніг.

Про повідомляють у КМДА.

У столиці вже дві з половиною доби без зупинки триває очищення від снігу й протиожеледна обробка. Лише за вихідні фахівці вивезли на спеціалізовані майданчики вже 350 тонн снігу.

Станом на зараз на вулицях Києва працює 195 одиниць спецтехніки "Київавтодору" та 56 одиниць техніки керуючих компаній і "зеленбудів". Ще 147 працівників очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи.

"До очищення територій також залучені 26 одиниць техніки та 672 працівники "зеленбудів". Лише сьогодні зранку вони вже використали 14,4 тонн протиожеледної суміші. На прибудинкових територіях сніг прибирають майже 2600 працівників та залучено понад 30 одиниць техніки керуючих компаній", - сказано в повідомленні.

Протягом понеділка прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ, а вночі – нові снігопади. Тож водіїв закликають бути максимально уважними на дорогах й дотримуватись безпечної дистанції. Також водіїв просять за можливості залишити авто вдома під час снігопаду.

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"Не створюйте затори, у них також стоїть дорожня техніка і не може ефективно працювати. Пішоходів просимо бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", - додають у КМДА.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко розповіла, що 21 листопада до України прийде черговий південний циклон – очікуються дощ, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, ожеледь та рвучкий вітер.

Як повідомляв синоптик Станіслав Щедрін, зимова погода недовго буде тішити українців снігом і "відступить вже завтра". На різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року.

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