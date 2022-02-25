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Київ вступив в активну фазу оборони: які станції метро відкриті як бомбосховища і що взяти із собою

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Киянам варто зробити запас води та взяти для перебування в укриття теплих одяг.

Київ вступив у фазу оборони. Зараз в деяких районах столиці лунають постріли і вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян.

Про це розповів під час термінового брифінгк мер Києва Віталій Кличко. 

У разі ввімкнення повітряної тривоги наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", Лівобережну", "Дарницю", "Чернігівську", "Лісову" закриють. Водночас всі станції метро, крім наземних, відкриті як бомбосховища. 

Киянам варто зробити запас води та взяти для перебування в укриття теплих одяг.

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