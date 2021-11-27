Київ вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку".

Київ, як і вся країна, вшанує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку".

Також читайте Вагони трупів і дитячі тіла у ровах: дослідниця розповіла про жахи Голодомору у Києві та Харкові

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування закатованих голодом співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Акція "Засвіти свічку" є виявом скорботи за жертвами і віри у те, що в майбутньому подібні трагедії не повторяться.

Читайте також: