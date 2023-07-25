Київ вночі атакували дронами: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 25 липня окупаційні війська РФ вчергове здійснили атаку на Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до столиці.

Як розповіли у Київській ОВА, наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає.

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні.

Проте, в одній із громад Київської області через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, окупанти вночі проти 25 липня знову атакували Житомирську область безпілотниками, є влучання.

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