Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Київ вночі атакували дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Київ вночі атакували дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки атаки дрони на Київ. Фото: ілюстративне.

Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА.

У ніч проти 25 липня окупаційні війська РФ вчергове здійснили атаку на Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до столиці.   

Як розповіли у Київській ОВА, наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає. 

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні. 

Проте, в одній із громад Київської області через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована. 

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, окупанти вночі проти 25 липня знову атакували Житомирську область безпілотниками, є влучання. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
753
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація