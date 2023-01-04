Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією Resonance

Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance. Почесне звання у рейтингу "100 найкращих міст світу" присудили завдяки стійкості, незламності мешканців та хоробрості перед обличчям війни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Експерти агенції також відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста протягом останніх 10 років. Зокрема створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

Також читайте Ситуація зі світлом у Києві: гендиректор YASNO озвучив втішний прогноз

"Історична столиця України є міським маяком мужності та стійкості, які ведуть непокірну націю проти вбивчого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", - йдеться у рейтингу.

Нагадаємо, у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди. Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 6,8°С тепла. Максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С.

Одним пострілом: боєць Нацгвардії приземлив ворожу ракету просто на підльоті до Києва

Читайте також: