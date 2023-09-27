Київ виплатить мешканцям грошову допомогу від 900 до 1500 грн: хто отримає

Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч містян.

До Дня Захисників та Захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Її отримають близько 36 тисяч киян.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці", - уточнив мер.

Хто отримає:

кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС,

члени сімей киян-військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти;

кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;

кияни, які брали участь у Революції гідності;

члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

Розмір виплат становить від 900 до 1500 гривень.

Нагадаємо, День захисників та захисниць України перенесли у зв'язку зі зміною церковного календаря. За новоюліанським календарем Покрову українці святкуватимуть 1 жовтня. Відповідно, у цей день святкуватимуть День захисників та захисниць України.

На день Покрова Пресвятої Богородиці святкують не лише День захисників та захисниць України. Це також і День козацтва.

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