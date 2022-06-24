Київ виключили із рейтингу найкомфортніших міст світу Global Liveability Index - The Economist

Лідером рейтингу визнано столицю Австрії Відень.

Столицю України Київ виключили із рейтингу найкомфортніших міст світу Global Liveability Index.

Про це пише The Economist.

"Війна в Україні має вплив на комфортність міст. 2022 року Київ не має балів, тому що кореспонденту EIU довелося відмовитися від опитування, коли почалися бойові дії", – йдеться у публікації.

Зазначається, що Київ у 2019 році посів 117-е місце зі 140. Пізніше рейтинг не складався через пандемію COVID-19.

Варто зазначити, що російські міста Москва та Санкт-Петербург у рейтингу опустилися з 15-го та 13-го місць на 80-е та 88-е відповідно.

Лідером рейтингу втретє визнано столицю Австрії Відень.

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