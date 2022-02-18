Київ віддасть 54 гектари землі під парки та сквери: список

Київ віддасть 54 гектари землі під парки та сквери: список

У Київаді підтримали створення понад пів сотні гектарів парків, скверів та зелених зон, розташованих у семи районах столиці.

Київ віддасть 54 гектари землі під парки та сквери.

У Київській міській раді підтримали створення понад пів сотні гектарів парків, скверів та зелених зон, які розташовано у семи районах столиці.

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Такі рішення були прийняті на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, в Києві триває процес перетворення земельних ділянок на сучасні зелені простори для відпочинку киян.

"Депутатський корпус сьогодні розглянув виділення 54 гектарів земельних ділянок для створення парків, скверів та зелених зон. Одним із напрямків роботи депутатів є озеленення міської території, адже місто прямує європейським зеленим шляхом. Зелені простори є осередками генерації чистого повітря, які сприяють покращенню екологічної ситуації в Києві", – зазначив він.

Терентьєв додав, що задля забезпечення облаштування, утримання в належному стані та комплексного догляду територій майбутні зелені зони передають у постійне користування КО "Київзеленбуд" та районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень.

Нові зелені простори з’являться у семи районах Києва.

Голосіївський район:

– вул. Академіка Писаржевського (парк відпочинку на схилах Лисої гори), площею 2,9 га;

– на просп. Голосіївському, 108, корпус, 2 та просп. Голосіївському, 108, корпус, 3, площами 0,0250 га, 0,0464 га, 0,0720 га;

– між житловими будинками №120 та №120, корпус 2 на просп. Голосіївському, площею 0,05 га.

Дарницький район:

– вул. Декабристів, 9-а, просп. Миколи Бажана, 7-д, 9-д, 9-ж, вул. Архітектора Вербицького, 28-а, 28-б (сквер), площею 1,29 га.

Деснянський район:

– на розі вул. Сержа Лифаря та просп. Володимира Маяковського (сквер), площею 0,5068 га;

– просп. Володимира Маяковського від вул. Теодора Драйзера до вул. Сержа Лифаря (парк), площами 0,6575 га, 1,9302 га, 1,3953 га, 0,7918 га;

– між вул. Гната Хоткевича та просп. Юрія Гагаріна (сквер), площами 0,3558 га, 0,1962 га, 0,3417 га, 0,0829 га;

– між будинками №5 та №7 на вул. Лісківській (сквер), площею 0,32 га;

– вул. Сержа Лифаря, 2-8 (сквер), площами 0,7477 га, 0,4558 га, 0,0622 га;

– вул. Теодора Драйзера, 34 (сквер), площею 0,2412 га;

– вздовж вул. Попудренка, площею 0,9692 га;

– просп. Володимира Маяковського від вул. Каштанової до вул. Архітектора Ніколаєва (парк), площами 1,2865 га, 0,7480 га, 0,5120 га;

– від станції метро "Чернігівська" до станції метро "Лісова" по просп. Броварському, площею 0,78 га;

– вул. Сержа Лифаря, 12-26 (парк), площами 1,32 га, 0,6092 га;

– вул. Милославська, 23-г, площею 0,2034 га;

– між просп. Романа Шухевача та вул. Миколи Закревського, площею 12,4946 га;

– вул. Електротехнічна, 26 (сквер), площею 0,5212 га;

– між просп. Юрія Гагаріна, вул. Магнітогорською та вул. Червоноткацькою, площею 6,7727 га;

– вул. Архітектора Ніколаєва, 11 (сквер), площею 0,2410 га;

– вул. Оноре де Бальзака, 88-90, площею 0,1882 га;

– вул. Архітектора Вербицького, 11 (сквер), площею 0,1905 га.

Дніпровський район:

– вул. Каунаська, 4, 6/1 (сквер), площею 1,24 га;

– між вул. Березняківською, вул. Павла Тичини, вул. Юрія Шумського (парку біля озера Тельбін), площами 4,09 га, 0,37 га, 0,2 га;

– біля будинку райдержадміністрації на бульв. Праці 1/1 (сквер), площею 0,6455 га;

– вул. Митрополита Андрея Шептицького (сквер), площею 1,0983 га;

– вул. Миколайчука Івана, 3-3-а (сквер), площами 1,1576 га, 0,2671 га, 0,1653 га.

Оболонський район:

– вул. Маршала Тимошенка, 2-м, площею 0,0456 га.

Солом’янський район:

– вул. Уманська, 47 (сквер), площею 0,3 га;

– просп. Повітрофлотський, 34-46 (сквер), площами 0,34 га, 0,08 га, 0,26 га;

– просп. Перемоги, 55/2 (сквер біля Національної гвардії України), площею 0,71 га;

– вул. Суздальська (сквер), площею 1,5834 га.

Шевченківський район:

– на перетині вул. Олеся Гончара та вул. Богдана Хмельницького, площею 0,11 га;

– вул. Івана Гонти (сквер), площами 1,6765 га, 0,11 га.

Нагадаємо, у Києві з'явиться екопарк у 300 гектарів з озером у центрі.

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