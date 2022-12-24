Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 136 за норми у 50.

Київ увійшов у топ-20 світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям і опинився на 18 місці.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 136 за норми у 50.

Про це повідомляє ресурс IQ-Air, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

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Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".

Особливо чутливим людям екологи радять: зачинити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум та зробити вологе прибирання.

Нагадаємо, у Києві метеорологи прогнозують мокрий сніг.

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