Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу: обігнав Токіо, Стамбул та Лісабон

Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу: обігнав Токіо, Стамбул та Лісабон

За рік Київ піднявся вгору на 16 пунктів.

Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу. У 2021 році столиця України посіла 82 сходинку, обігнавши Токіо, Стамбул та Лісабон.

Про це свідчать дані світового рейтингу Smart City Index, який склали Центр світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурський університет технології та дизайну.

Зазначається, що за рік Київ піднявся вгору на 16 пунктів. Краща позитивна динаміка спостерігалася лише у трьох міст - Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти).

Дослідження враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу стали міста Сінгапур, Цюріх та Осло.

Керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич пояснив, що серед онлайн-сервісів у Києві позитивно відзначили купівлю квитків у громадському транспорті, сервіси паркування та е-документи. Водночас затори на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, які турбують киян.

Нагадаємо, що у Києві стало важче дихати. У повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин. Метеорологічні умови не сприятимуть розсіянню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

imd.org/smart-city-observatory

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