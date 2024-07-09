Київ – у жалобі: що відбувається біля "Охматдиту" та руїн будинку на Сирці 

8 липня Росія кількома ударами вбила 20 людей, серед яких є діти, понад 100 українців отримали поранення. Ракету цілеспрямовано запускали по дитячій лікарні, у момент, коли на операційному столі були найменші пацієнти. Нині всі евакуйовані, та розбір завалів триває.

Що відбувається у лікарні зараз, кого вдалося врятувати та як оговтуються інші райони столиці після бомбардування – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Рятувальна операція триває

Рятувальники досі не відходять від руїн приміщення Охмадиту після удару росіян 8 липня. Хочуть переконатися, що під завалами точно нікого немає. Працюють цілодобово, лише міняються між собою. Поспілкуватися із рятувальниками вдалося кореспондентці ТСН Наталі Нагорній, яка другий день працює біля лікарні.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що крім розбору завалів, продовжують рятувати і вціліле медичне обладнання, розчищають і цілі приміщення.

"Триває ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по Києву. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз. В ОХМАТДИТі рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони. Десь встановлювалися плити OSB, десь – закривали плівкою. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зранку перевірив хід виконання робіт та оцінив поточні потреби для відновлення. Всі заходи з ліквідації наслідків чітко сплановані та регламентовані. В першу чергу закривали ті приміщення, де знаходиться важливе медичне обладнання аби уникнути негативного впливу пилюки, бруду та вологи і зберегти дорогоцінну техніку. Територія ОХМАДИТу, крім зруйнованого корпусу, розчищена від сміття. На місці працюють усі необхідні служби – ДСНС, медики, поліція, Червоний Хрест та інші. Роботи по ліквідації наслідків тривають".

Зруйновано єдину лабораторію в Україні

Через цей удар у Києві частково втрачено єдину в Україні онкогематологічну лабораторію. Окрім того, постраждали кілька відділень медзакладу, повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, зазнав руйнувань нещодавно зведений корпус. Там пошкоджено 12 відділень — хірургічних, онкологічних, реанімаційних, а також операційний блок.

"Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних гострих інтоксикацій. Це корпус, де дітям проводили діаліз. В старому хірургічному корпусі вибиті всі вікна. Зазнали пошкодження два хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. Частину пацієнтів довелося, на жаль, виписати. "Укрзалізниця" запропонувала цим пацієнтам квитки, щоб швидко повернутися додому тимчасово".

Нагадаємо, що під час атаки в одній із операційних саме мали розпочати операцію немовляті.

Жертв стало більше

Усіх дітей з розбитого корпусу перевели в інші лікарні, стала відома і кількість загиблих по столиці за 8 липня. Про це повідомив мер Києва Кличко.

"Бригадами швидкої допомоги з лікарні Охматдит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. Із них 8 - постраждалих. Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них - у важкому стані. За даними судмедекспертизи, загиблих внаслідок вчорашньої атаки ворога - 26 людей. В тому числі, троє дітей”.

Що відомо про постраждалих в “Охмадиті”

Загалом в "Охматдиті" на момент удару перебували понад 600 пацієнтів. Частину – перевели до інших медичних закладів. А от серед загиблих в Охмадиті – молода лікарка – 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Дівчина народилася у Львові та була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом – наразі в мережі всі згадують її як Лікарку з великої букви. У Києві ж 9 липня оголосили Днем жалоби у звʼязку з терористичною атакою росії на цивільні обʼєкти. Цього дня приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Триває рятувальна операція в Шевченківському районі

Крім того, 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Не виключено, що під завалами і досі можуть бути люди, адже крім Охмадиту, рятувальна операція триває і у Шевченківському районі, де один із під’їздів житлового будинку склався як картковий. Вранці 9 липня там дістали ще тіла трьох жінок. А перед цим уночі рятувальники витягнули з-під завалів тіло маленького хлопчика. Загалом лише з цього будинку – загинуло 11 людей. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, точне число жертв наразі назвати не можна.

"Ми зможемо точно відповісти на це запитання після того, як завершимо рятувально-пошукові роботи на цих двох об'єктах. Люди під завалами ще можуть бути".

ООН збирається зустрітися! Чого чекати?

Близько 11-ї ранку 9 липня частина цього будинку обвалилася, рятувальники, за попередньою інформацію мають деблокувати тіло ще однієї людини. Було прийнято рішення зруйнувати залишки будинку, аби не сталося ще одного неконтрольованого обвалу. Загалом внаслідок атаки 8 липня понад сотня будинків по усій столиці пошкоджено ударними хвилями. Тим часом заяви із реакцією на новий масований обстріл пролунали вже з усього світу. Що цікаво, на засідання збереться і Рада Безпеки ООН для обговорення масованого ракетного обстрілу рф дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, про це йдеться в повідомленні представництва Великої Британії про ООН. Голова Генеральної Організації Обʼєднаних Націй Денніс Френсіс рішуче засудив атаку рф по "Охматдиту". Та питання: якими будуть результати цієї зустрічі? Знову, "ООН засудить РФ", збентежиться, занепокоїться і нічого не зробить? У той час українські правоохоронці вважають, що російська ракета Х-101 влучила і вразила вона "саме ту ціль, на яку була запрограмована" під час удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями (відношенням довжини корпусу до його ширини) повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які розташовані в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який розташований поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака".

Аргументи проти російських фейків

Фейки росіян про удар, розніс і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він заявив, що ті руйнування, яких зазнав "Охматдит", відповідають потужності півтонного заряду ракет серії Х-101/555. Російська ж пропаганда поширює фейк про те, що по "Охматдиту" в Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Насправді ж навіть на випадкових відео зафіксовано, що це був цілеспрямований удар російською ракетою Х-101/555.

"Російська пропаганда продовжує шалено відпрацьовувати фейк про те, що по дитячій лікарні Охматдит у Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Причому роблять вони це, використовуючи ретушований стоп-кадр із відео, що зафіксував цілеспрямований удар російської ракети Х-101/555".

Ще один доказ

Він також висловив переконання, що на засіданні Радбезу ООН 9 липня представники Росії "розмахуватимуть папірцями з роздрукованим стоп-кадром і розповідатимуть усім у залі надзвичайну кринжатину про те, що там зображено саме ракету AIM-120А". Насправді ж, вказав Коваленко, є оригінальне відео з польотом ракети Х-101/555 непоганої якості, яке дозволяє збільшити контур ракети та розглянути усі її деталі: потрійне хвостове оперення, овальний носовий обтічник та стабілізаційне крило.

"Але особливо виділяється малогабаритний короткоресурсний двоконтурний турбореактивний двигун Р95-300 в хвостовій частині ракети, що є відмінною рисою ракет Х-101/555".

Звіт інституту вивчення війни

Коваленко звернув увагу на ще один дуже важливий момент, який вщент розбиває брехню росіян. Так, ракета AIM-120А має масу бойової частини трохи більше ніж 20 кг. Її детонація не могла призвести до таких жахливих руйнувань. Але вони відповідають потужності півтонного заряду, яким оснащуються ракети серії Х-101/555. Крім цього, в Інституті вивчення війни заявили, що ракети летіли на надмалих висотах й припустили, що армія РФ під час ракетної атаки 8 липня, ймовірно, застосувала нову тактику, щоб максимізувати шкоду від цієї серій ударів. Там наголошують, що українські сили ППО досі мали високі показники збиття певних типів крилатих ракет. Зокрема, старішого різновиду Х-101. Аналітики зауважують: припущення і ексречника в Повітряних сил Юрія Ігната про те, що війська РФ завдавали ударів крилатими ракетами на таких низьких висотах, може свідчити про те, що окупанти змінили свою тактику або технології.

"РФ намагається завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі, не даючи українській ППО практично ніякого часу на відповідь та реакцію на атаку, аж доки ракета не опиниться вже на близькій відстані від землі".

РФ адаптувала тактику

Американські фахівці нагадують, що за час повномасштабного вторгнення РФ постійно адаптує тактику ракетних атак проти України, аби скористатися нестачею систем протиповітряної оборони у ЗСУ.

"Тож удари 8 липня являють собою новий і адаптований "пакет" ударів. Україні доведеться навчитися відповідати на такі удари необхідним рівнем протиповітряної оборони з використанням західних систем, яких так потребує офіційний Київ"

Кількість жертв по Україні за 8 липня

І поки лунають заяви, що Україна потребує ще ППО, хоча дивно, що для когось це досі не очевидні речі, стало відомо, що загалом станом на ранок 9 липня по Україні 8 липня 38 українців загинули, серед них четверо дітей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

"190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади. В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає".

У США теж відреагували на ракетний удар по “Охмадиту”, атаку у Вашингтоні назвали жахливою, зокрема про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек.

"Ще один жахливий злочин. Це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на даний момент в Україні. Тож це дуже важливий пріоритет для США – направити ще системи ППО до України. США також закликають інших партнерів робити це. І спрямовувати не лише системи, а й снаряди для того, що вже є".

Сайзек також нагадав, що США надають зброю Україні, аби завдати ударів по російських силах. Зокрема, всередині Росії.

"Це теж важливо, щоб, треба сподіватися, мінімізувати чи навіть припинити такі атаки".

Росію час зупинити

Так, це жахливо і атаки потрібно припинити. Та от тільки зробити це може лише світ показавши свою рішучість і відповідь росіянам. Цей недонарод розуміє лише мову сили. Українці ж укотре продемонстрували свою єдність і силу. Кілька сотень людей з перших хвилин удару кинулися розбирати завали, а вже за кілька годин було оголошено збір для відновлення дитячої лікарні, збір, який перевершив усі очікування. Менш ніж за три години українці, підприємці, бізнес та усі небайдужі зібрали необхідні 100 мільйонів гривень, тож збір вирішили не зупиняти, адже пошкоджене обладнання медзакладу коштує у рази і рази більше.

Станом на 11:40 9 липня було зібрано 200 мільйонів гривень. Бізнес, підприємці і всі небайдужі українці змогли зробити це разом. Наразі збір триває, мета – зібрати 250 мільйонів гривень на відновлення Охматдиту.

Нагадаємо, у Києві добу тривають пошукові роботи на місцях "прильотів", які не припинялися всю ніч. Після вчорашньої атаки РФ досі тривають пошуки на території житлового будинку в Шевченківському районі на Сирці, а в дитячій лікарні "Охматдит" рятувальні операції завершилися нещодавно, близько 11:00

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