Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі – Повітряні сили

Дрони-камікадзе запускають по Україні з території Білорусі вже давно. Ще тиждень тому пройшла інформація, що до Білорусі завезли декілька десятків дронів, говорили про 40, але ймовірно, що їх більше.

Про це в ефірі телемарафону розказав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"І відтоді дрони активно застосовуються з Курської області (Росія) і з території Білорусі, вони залітають на Київщину і по руслу Дніпра і таким чином атакують і столицю і інші області на півночі України", - зазначив він.

Атака дронами-камікадзе Києва

У понеділок зранку, 17 жовтня, ворог атакував Київ дронами-камікадзе. У місті пролунало кілька вибухів, згодом у центрі над однією з будівель здійнялися клуби диму.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Шевченківському районі – в середмісті столиці. На місці "прильоту" виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Станом на 9:00 17 жовтня у столиці зафіксували чотири прильоти, зокрема в житловий будинок. Російська армія продовжує атакувати Київ.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Читайте також: