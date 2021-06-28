Київ та область не відповідають "зеленому" рівню карантину - МОЗ

У столиці перевищений показник рівня захворюваності, а в області - роблять мало тестувань.

Київська область та столиця України на сьогоднішній день не відповідають "зеленому" рівню епідемічної небезпеки.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Так, у Київській області низький показник охоплення тестуванням на інфікування коронавірусом - за встановленого рівня у 300 зроблених тестів на 100 тисяч населення на Київщині цей показник протягом трьох останніх днів знизився нижче граничної позначки та наразі становить 285.

Натомість у столиці рівень захворюваності на COVID-19 перевищує показник - не менш як 75 на 100 тисяч населення. На сьогодні він становить 85.

Нагадаємо, 16 червня уряд подовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, водночас на всій території країни встановлено "зелений" рівень епіднебезпеки. У таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідування приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів, кінотеатрів та інших закладів культури, проведення масових заходів дозволяється за умови носіння відвідувачами масок та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

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