Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
У Києві та низці областей у вівторок, 9 липня, станом на 17:57 оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.
Нагадаємо, від ракетного удару російських окупантів 8 липня по Києву загинуло 33 людини.
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