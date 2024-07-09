Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

У Києві та низці областей у вівторок, 9 липня, станом на 17:57 оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Мапа тривог 9 липня станом на 18:05 / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, від ракетного удару російських окупантів 8 липня по Києву загинуло 33 людини.

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