Київ та низку областей охопила повітряна тривога: що відбувається (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України та "шахедів".

Київ та низку областей у понеділок, 23 грудня, о 17:40 охопила повітряна тривога. Пізніше тривога розповсюдилась по всій Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

"Ударні БпЛА на Київщині курсом на Бориспіль/Бровари зі сходу. Увага! м. Київ/район! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку зі сходу! Пуски КАБ тактичною авіацією на Запоріжжі... Увага! м. Суми! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з півночі!", – йдеться у повідомленні.

Пізніше виникла загроза застосування балістичного озброєння по всій території України.

Мапа тривог станом на вечір понеділка, 23 грудня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія має намір занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу 24/7. Метою є суттєве збільшення навантаження на Сили протиповітряної оборони. РФ збільшила виробництво ударних безпілотників, але велика кількість з них не несе загрози.

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