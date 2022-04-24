Київ та Гамбург стали стратегічними партнерами та домовилися про підтримку в кризові часи

Київ та Гамбург стали стратегічними партнерами та домовилися про підтримку в кризові часи

Угода свідчить проте, що жителі Гамбурга засуджують напад Росії на Україну та виявляють солідарність з Україною.

Сьогодні, 24 квітня, міський голова Києва Віталій Кличко з першим мером міста Гамбург Петером Ченчером підписали "Угоду заради солідарності та майбутнього".

Про це повідомив Віталій Кличко після заходу.

За його словами, йдеться про ефективну співпрацю між нашими містам і, насамперед, надання Гамбургом допомоги для відбудови Києва. Для цього будуть визначені конкретні проекти.

А також Гамбург посилить зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні та окремо зосередиться на особливих потребах Києва.

"Ця угода є важливою для Києва. І я вдячний Гамбургу, особливому місту для мене, за чергове підтвердження дружби, підтримки і готовності допомогти Києву та Україні. Це для нас дуже важливо. Допомога нам потрібна терміново. Бо українці сьогодні героїчно борються за свою державу, свою волю, за мир в усій Європі", - додав Кличко.

"Київ як столиця має особливе значення у боротьбі з російською агресією, а також - у боротьбі за мир і свободу в Європі. Через прямі зв’язки з мером Києва Віталієм Кличком ми можемо цілеспрямовано допомагати та гнучко реагувати на нагальні проблеми. Я звертаюсь до підприємств Гамбурга, а також усіх мешканців нашого міста, підтримати народ України і допомогти йому!", - підкреслив Петер Ченчер.

Нагадаємо, напередодні мер Києва попросив містян, які виїхали, рятуючись від війни, зачекати з поверненням додому. Він зазначив, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів.