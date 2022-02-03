Київ протягом двох тижнів може зайти до "червоної" зони - Рубан

Київ протягом двох тижнів може зайти до "червоної" зони - Рубан

Такі прогнози пов’язані зі стрімким поширенням коронавірусу Omicron.

Найближчими двома тижнями Київ може зайти у "червону" зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі УНН.

"Перш за все, від 13 січня йде прогнозоване зростання захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, у тому числі й коронавірусною інфекцією. І сьогодні, враховуючи показники, Київ стоїть на порозі "помаранчевої" зони, і найближчими двома тижнями, при малих протиепідемічних заходах, може зайти до "червоної" зони карантину", - наголосив він.

За словами Рубана, такі прогнози пов’язані зі стрімким поширенням коронавірусу Omicron, через що інші регіони поступово переходять до "червоної" зони.

Проте точної дати переведення Києва до "червоної" зони немає, оскільки все залежатиме від протиепідемічних заходів. Якщо все організовувати правильно і дотримуватися всіх правил, тоді Київ може залишитися у "стабільному стані".

Також Рубан додав, що на сьогодні вже 30% шкіл Києва припинили свою роботу та перейшли на дистанційне навчання з метою недопущення поширення інфекції у колективі.

Окрім цього, чиновник наголосив, що карантинні обмеження будуть впроваджені лише у тому випадку, якщо у конкретному суб’єкті господарювання не буде здійснене 100% щеплення людей.

"Якщо весь персонал того чи іншого суб’єкту господарювання вакцинований та дотримується певних протиепідемічних заходів, то вони мають право працювати у звичайному режимі, навіть у "червоній" зоні". Окремо по кожному суб’єкту є перелік спеціальностей та закладів, які мають право працювати за умови наявності вакцинації", - додав начальник Держпродспоживслужби.

Рубан зауважив, що столиця зараз є лідером із вакцинації.

"За статистичними даними, щеплено вже понад 60%. Та за дотримання усіх протиепідемічних заходів, переходу до "червоної" зони можна запобігти", - резюмував посадовець.

Нагадаємо, у столиці не виключають можливості закриття усіх шкіл на карантин.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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