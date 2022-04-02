"Київ продовжує посилювати оборону": Кличко розповів про події в місті (відео)

"Київ продовжує посилювати оборону": Кличко розповів про події в місті (відео)

Зокрема, в окремій охоронній роті батальйону військової частини служать семеро депутатів Київради.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця продовжує посилювати оборону. Зокрема, 2 квітня бійці, які обороняють об’єкти критичної інфраструктури Києва, склали присягу на вірність народу України.

Про це йдеться у повідомленні Кличка 2 квітня.

"Київ продовжує посилювати оборону. Зокрема, захист і охорону ключових об’єктів критичної інфраструктури, тих, що забезпечують функціонування міста – зокрема, постачання світла, води, газу, теплової енергії та інших", – повідомив міський голова.

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Кличко повідомив про неодноразові намагання ворога пошкодити і об’єкти інфраструктури життєзабезпечення столиці.

"Щоб взяти їх під надійний захист, в Києві сформували окрему охоронну роту батальйону військової частини. Служать у ній, зокрема, і 7 депутатів Київради", – зазначив мер.

Він також повідомив, що 2 квітня бійці, які обороняють об’єкти критичної інфраструктури столиці, склали присягу на вірність народу України. Вони пройшли навчання та мають необхідний практичний досвід і навички захисту таких об’єктів в умовах воєнного стану.

"Місто тісно співпрацює з керівництвом Сухопутних військ Збройних сил України для захисту столиці в усіх сферах. Разом вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 2 квітня британська розвідка повідомила, що ЗСУ продовжують наступ на окупантів у Київській області і захопили ключовий плацдарм під Харковом.

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