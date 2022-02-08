Київ прикрасили до Дня закоханих: де можна зробити класні фото

Київ прикрасили до Дня закоханих: де можна зробити класні фото

14 лютого святкується найромантичніше свято - день святого Валентина або Свято Закоханих.

Київ заздалегідь прикрасили до Дня закоханих - 14 лютого. Яскраві фотозони з'явилися біля столичних кондитерських.

ТСН.ua зібрав топ Instagram-локацій, де можна зробити класні фото.

Підприємці розвішали на вітринах червоні та рожеві сердечки, фігурки медвежат та різнокольорові гірлянди.

Вулиця Межигірська, 63

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Вулиця Межигірська, 63

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Вулиця Івана Мазепи 18/29

Зазначимо, що 14 лютого святкується найромантичніше свято - день святого Валентина або Свято Закоханих. 2022 року цей день припадає на понеділок.

Але вітати цього дня можна не лише своїх коханих, чоловіка чи дружину. Щирих та теплих слів очікують ваші друзі, мама, тато, діти та навіть колеги.

Тому ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання з Днем святого Валентина.

День закоханих: свято чи маніпуляції маркетологів

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