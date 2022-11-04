Фіналістами в номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба. Переможців оголосять 16 листопада.

Київ претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі.

Столиця України потрапила у фіналісти World Smart City Awards.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"З приємних новин. Київ потрапив у фіналісти World Smart City Awards та претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі. World Smart City Awards – одна з найпрестижніших премій у світі, якою відзначають інноваційні міста та проєкти. Вперше в історії українське місто претендує на головну нагороду", – написав Віталій Кличко.

Як зазначено на сайті конкурсу, "у протистоянні військовій агресії Росії київська влада демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. Зосереджуючись на громадській безпеці, системі мобільності та працюючи над переведенням всіх сервісів для містян в онлайн-режим".

Цього року World Smart City Awards отримала заявки з понад 60 країн світу. Фіналістами в номінації City Award також стали Сеул, Торонто, Сідней, Богота і Курітіба.

Переможців оголосять 16 листопада на конгресі Smart City Expo в Барселоні.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" від середини серпня можна голосувати за електронні петиції.

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