Київ повернувся до стабілізаційних відключень електроенергії: де шукати графіки

Відключення у столиці триватимуть не більше 4 годин.

Сьогодні, 29 листопада, у Києві застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні, за розпорядженням держкомпанії НЕК "Укренерго", застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК за посиланням. Щоб дізнатися чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень, введіть свою адресу українською мовою: вулицю та номер будинку.

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Нагадаємо, 23 листопада Росія вчергове атакувала ракетами енергетичні об'єкти України. Найбільше дісталося Києву та області, де після обстрілу зникло світло, опалення, вода та зв'язок. Електроенергії у столиці та області не було майже дві доби, після чого світло вмикали з аварійними та екстреними відключеннями без графіків.

Обмеження електропостачання також застосовується у всіх регіонах України.

Водночас експерти, влада та військові попереджають, що Росія готує нові обстріли, аби занурити Україну у повний тотальний блекаут. Проте, за словами військового експерта Петра Черника, Росії не вдасться повністю занурити Україну у темряву.

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