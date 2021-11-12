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Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень

УНІАН

Збільшать кількість груп, які перевірятимуть сертифікати вакцинації та ПЛР-тести.

Київ посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень відповідно до правил "червоної" зони. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

У Київській міській державній адміністраціії вирішили збільшити кількість робочих груп, що контролюють дотримання карантинних правил, до чотирьох у кожному районі міста.

"До робочих груп залучать посадових осіб районних державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головне управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона", — повідомляють в КМДА.

Нагадаємо, від 1 листопада Київ за рівнем захворюваності входить до переліку "червоних" зон. Передбачається, що обмеження будуть діяти до стабілізації ситуації з коронавірусом, на що знадобиться щонайменше три тижні.

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