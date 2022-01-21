Київ посилює карантинний контроль у громадському транспорті із залученням "муніципалів": які правила

Київ посилює карантинний контроль у громадському транспорті із залученням "муніципалів": які правила

Громадський транспорт є одним з місць, де можна заразитися коронавірусом.

Влада Києва через стрімке поширення коронавірусу посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті столиці.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, зараз у Києві спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірус і 70% осіб, які тестуються на наявність хвороби, отримують позитивний результат.

"Громадський транспорт - одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися масковий режим, користуючись ним. Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази", – наголосив посадовець.

Поворозник зауважив, аби вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення.

"Незважаючи на те, що штам "Омікрон" має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків усе одно досить багато", – зазначив він.

Поворозник сказав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників "Муніципальної охорони". У цьому контексті він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрестесту на визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозової вакцини від COVID-19 (який може бути застосований протягом 30 днів з дати введення дози), або "жовтого" або "зеленого" COVID-сертифіката;

документа про одужання від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні розпочався спалах коронавірусу.

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