Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів: Кличко звернувся до містян

Киян, які виїхали, рятуючись від війни, столична влада просить зачекати з поверненням додому.

Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися місто. Столиця потроху оживає. Втім, мер Києва Віталій Кличко наголошує: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, зачекайте з поверненням до столиці.

Про це Кличко заявив у вечірньому зверненні до Киян 18 квітня.

"Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів", - наголосив він.

Кличко нагадав, як у Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет.

"Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора", - наголосив він.

Місто робить все можливе, аби люди могли отримати необхідні сервіси та послуги, зазначив мер. Зокрема, в столиці подовжили роботу метрополітену. Тепер він працює від 6:30 до 20:00. Також скоротили інтервали між поїздами метро.

"Громадський транспорт, на жаль, працює поки в обмеженому режимі. Не через всі мости в місті зараз можна переїхати. Також залишається чимало блокпостів, які необхідні для оборони і безпеки в місті. І це теж ускладнює пересування столицею. Також діє комендантська година. Є ще немало реалій воєнного стану, що є перепоною для повернення до звичного життя", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві президент України Володимир Зеленський передав представнику Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

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