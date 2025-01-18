Київ пережив ранкове "пекло": все, що відомо про удар балістикою по столиці

Росіяни вранці, 18 січня, атакували балістичними ракетами Київ. Внаслідок атаки є загиблі мирні жителі та руйнування. Через пошкоджену водопровідну магістраль в багатьох будинках немає води, на місці працювали аварійні бригади "Київводоканалу".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ранковий удар.

Вибухи у столиці пролунали під час повітряної тривоги близько шостої години ранку, раніше влада інформувала про загрозу балістики. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі повибивало вікна, є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Внаслідок ударів спалахнули три автомобілі, ще десять пошкоджені. Частково зруйновані адміністративна будівля, бізнес-центр і магазин. Одна з будівель загорілася.

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Внаслідок удару розбилося скління входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її закрили на вхід і вихід, поїзди прямують без зупинки на станції.

У тому ж районі міста пошкодили трубопровід водопостачання, одну з вулиць затопило. Станом на 08:00 співробітники "Київводоканалу" локалізували аварію.

"Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю у Шевченківському районі пошкоджено водопровідну магістраль Д-700, аварійні бригади "Київводоканалу" працюють на місці. Витік локалізовано. Тиск в мережі Шевченківському районі поступово відновлюється. Стосовно відключених абонентів відповідно до самого пошкодження інформація уточнюється, - повідомили у відомстві.

Фото: Associated Press

Падіння уламків зафіксовані й в Голосіївському та Деснянському районах, але найбільше постраждав Шевченківський, де є не тільки руйнування, а загиблі та поранені.

За останніми даними, відомо про чотирьох загиблих осіб, ще троє людей поранені.

Як повідомляють кияни, вибухи почалися до сигналу повітряної тривоги, який увімкнули о 05.50. У цей час люди саме виходили з укриттів після відбою попередньої тривоги через атаку "Шахедів".

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Киянка Юлія, яка працює в одному з магазинів, розповіла, що після скасування повідомлення про повітряну тривогу вона відчинила заклад. Втім, після цього сталися вибухи.

"Повітряну тривогу скасували і ми відкрили магазин. Потім - "прильоти". Двері вибило вибуховою хвилею. Потім ми вийшли з магазину на вулицю. Злякалася. Страшно було", - згадує жінка.

Вибухи сталися після скасування тривоги: очевидці розповіли ТСН про атаку РФ

За інформацією ДСНС Києва, рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів, попередньо, десять автівок зазнали ушкоджень. Дуже постраждала станція метро "Лукʼянівська". Серйозних руйнувань зазнав Mcdonalds, що поруч зі станцією, адмінбудівля та торгівельний комплекс.

Атака по Київській області

У регіоні також було вночі неспокійно - там росіяни атакували ударними безпілотниками. За даними влади, повітряна тривога тривала майже вісім годин.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. У двох районах області уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі будівлі та 4 автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна", - написав т.в.о. очільника Київської ОДА Микола Калашник.

Вночі ППО збила два "Іскандери" та 24 безпілотники

У ніч проти 18 січня росіяни атакували Україну дронами "Shahed" і БпЛА інших типів з напрямків Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" з Воронезької та Брянської областей РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет на Київщині та 24 "Шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ворог вдарив балістикою по підприємству в Запоріжжі, пошкоджені будинки та автомобілі.

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