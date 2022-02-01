Київ перевели до "помаранчевої" зони: які COVID-показники погіршилися у столиці

Київ перевели до "помаранчевої" зони: які COVID-показники погіршилися у столиці

Київ демонструє понад 70% вакцинації населення.

Київ перевели до "помаранчевої" зони карантину через перевищення допустимої норми динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Юрій Ганиченко на брифінгу 1 лютого.

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За його даними, Київ, Київська і Полтавська області мають найнижчі показники із захворюваності на коронавірус і найвищі з вакцинації проти COVID-19. Утім, в столиці динаміка госпіталізацій не відповідає нормі. За даними МОЗ, динаміка рівня госпіталізацій в Києві за максимуму 50% сягає 50,9%

"Київ, Київська і Полтавська області, ці регіони демонструють найнижчі показники по захворюваності і найвищі - по вакцинації. Сьогодні Київ увійшов до "помаранчевого" рівня через динаміку, але рівень захворюваності продовжує бути одним з найменших", - пояснив Ганиченко.

Він уточнив, що регіони-лідери, які демонструють понад 50% вакцинації, надалі є з найменшим навантаженням на медичну систему і рівнем захворюваності. До слова, у Києві охоплення вакцинацією у понад 70%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 лютого збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають 18 областей та Київ. Також два регіони є "червоними" і три - "жовтими".

Нагадаємо, аналітикиня KSE попередила про запровадження "червоної" зони в 9 областях України.

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