Київ передасть Херсону допомогу: автобуси, спецтехніку, медобладнання та продукти

Київ передасть Херсону допомогу: автобуси, спецтехніку, медобладнання, продукти харчування, будівельні матеріали.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від Київської громади передамо допомогу місту Херсону. Зараз готуємо найнеобхідніше для понівеченого російськими варварами міста. Спілкувався із виконуючою обов’язки мера Херсона. Місту потрібна і техніка, і матеріали, буквально все. Визначили наші можливості і відправимо в Херсон, зокрема: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто (МАЗ, Фотон), сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої, 11 генераторів (2кВт та 5кВт). Медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", – написав він.

Також столиця передасть Херсону продукти харчування – проднабори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїдуть на Херсон і теплі ковдри, одяг та будівельні матеріали, інвентар і інструменти.

"Також я ініціюю розгляд Київрадою виділення 50 мільйонів грошової допомоги Херсону. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Вони здійснюють медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками. Прийом лікарі здійснюють в приміщенні залізничного вокзалу Херсона. Також 17 листопада лікарі працюватимуть у селі Посад-Покровське.

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