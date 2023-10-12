Київ передасть 2650 тонн пального Силам оборони та безпеки України – Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Паливо від столиці отримають Збройні сили України, Нацгвардія, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Держприкордонслужба та ДСНС. Це допоможе їхнім підрозділам посилити ефективність бойових і безпекових завдань, які цілодобово виконують наші захисники, обороняючи країну від агресора», - заявив Віталій Кличко.

Загалом столиця передасть захисникам як допомогу 650 тонн бензину та 2000 тонн дизеля, зазначив Кличко.

«Допомога силам оборони та безпеки від столиці триватиме й надалі. Адже тільки підтримуючи захисників, наближаємо нашу Перемогу!» - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка допомогу військовим з бюджету столиці 2023 року було збільшено до 5 мільярдів гривень, не враховуючи соціальну підтримку й виплати.

Також повідомлялося, що на початку жовтня Віталій Кличко скликав позачергову сесію Київради, на якій захисникам було додатково виділено майже 1,3 млрд грн як субвенцію на придбання автотранспорту, БпЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт і відновлення техніки тощо.