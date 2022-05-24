Київ отримав три нові трисекційні трамваї

Цього тижня столиця отримала ще три трамваї у рамках реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України".

До Києва надійшли три трамваї у рамках реалізації проєкту, що фінансується за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Київ отримує 3-секційні низькопідлогові трамваї. Кожен вагон обладнаний 59 посадочними місцями, зокрема, для людей з інвалідністю, і кліматичною установкою з кондиціонером в кабіні водія та в салоні. Всього 26-метровий трисекційний трамвай може перевозити близько 260 пасажирів", – розповів він.

За його словами, 95% деталей – українського виробництва. Трамвай сертифікований за міжнародними стандартами ISO.

Трамваї, які місто отримало раніше, вже курсують лівобережною мережею столиці. Ті, що отримали зараз – розширять мережу.

Очікується, що до кінця 2023 року, згідно умов контракту, столиця отримає 20 трамвайних вагонів.

Проєкт "Міський громадський транспорт України" підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

Нагадаємо, у Києві відновили роботу ще декількох трамваїв та тролейбусів.

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