Київ отримав перші 7 реанімобілів, подарованих Мюнхеном

Всього мерія Мюнхена подарувала столиці 12 реанімобілів.
До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена. Ще 5 спецавто будуть доставлені наступного тижня. Дякую нашим друзям і партнерам!", - зазначив він.
Він також нагадав, що Мюнхен у березні надав Києву 15 залізничних вагонів гуманітарної допомоги, медикаменти і медобладнання. А також приймає українських біженців.
Нагадаємо, Данія передала Києву пожежно-рятувальні автомобілі.
Читайте також: