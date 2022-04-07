Київ отримав перші 7 реанімобілів, подарованих Мюнхеном

Всього мерія Мюнхена подарувала столиці 12 реанімобілів.

До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"До Києва прибули перших 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена. Ще 5 спецавто будуть доставлені наступного тижня. Дякую нашим друзям і партнерам!", - зазначив він.

Він також нагадав, що Мюнхен у березні надав Києву 15 залізничних вагонів гуманітарної допомоги, медикаменти і медобладнання. А також приймає українських біженців.

Нагадаємо, Данія передала Києву пожежно-рятувальні автомобілі.

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