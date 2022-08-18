Київ отримав нові автобуси та сміттєвози від Німеччини: де будуть курсувати (фото)

Київ отримав 19 автобусів та три сміттєвози від німецьких партнерів. Їх передали міським комунальним підприємствам.

Зокрема, столиця отримала 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих - так званих гармошок та два міжміських автобуси класу "Турист".

Про це повідомили в КМДА.

Вже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці, зазначив мер Віталій Кличко.

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.

"Також ми сьогодні передаємо КП "Київспецтранс" три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін. Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їхню допомогу. Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього", – наголосив Кличко.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру поліцейському та двом його спільникам за незаконне заволодіння автівкою та продаж інформації з державних баз.

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