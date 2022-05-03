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Київ отримав два автомобілі швидкої допомоги від Брюсселя (відео)

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Київ отримав два автомобілі швидкої допомоги від Брюсселя (відео)

Віталій Кличко/Тelegram

Мер Брюсселя приїхав до столиці та особисто передав автівки для Києва.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який приїхав до столиці. 

Про це мер Києва повідомив у Telegram.

Філіп Клоз передав Києву дві карети швидкої допомоги, обладнані всім необхідним, які закупила мерія бельгійської столиці. А також – три тони критично важливих медикаментів та засобів.

Загалом з Брюсселя до України за час повномасштабної війни Росії прибули 57 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Філіп Клоз відвідає чотири київських лікарні, які Брюссель готовий забезпечити критично необхідним обладнанням. Зокрема, для протезування постраждалих від бойових дій.

Мер Брюсселя наголосив, що поки українці героїчно битимуться за свою державність та свободу, бельгійці їх підтримуватимуть та допомагатимуть.

Нагадаємо, "Київмедспецтранс" отримав 12 сучасних реанімобілів від Німеччини.

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