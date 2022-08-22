Київ опинився у топ-5 міст світу із найзабрудненішим повітрям

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 121 за норми у 50.

Київ опинився на п'ятому місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 121 за норми у 50.

Про це повідомляє ресурс Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".

Фото: iqair.com

Нагадаємо, міська влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Що має бути в аптечці кожного українця під час війни - поради тактичних медиків

Читайте також: