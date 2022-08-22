Київ опинився у топ-5 міст світу із найзабрудненішим повітрям

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 121 за норми у 50.
Київ опинився на п'ятому місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 121 за норми у 50.
Про це повідомляє ресурс Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".
Нагадаємо, міська влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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