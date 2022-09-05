Київ опинився на першому місці рейтингу найзабрудненіших міст світу

Столиця Україна опинилася на першому місці рейтингу найбрудніших міст світу.

Так, згідно з сервісом IQ-Air, за рівнем забруднення повітря Київ вранці 5 вересня став найзабрудненішим містом світу.

На другому місці опинилася Богота (Колумбія), третій - Ель-Кувейт (Кувейт).

Як пояснили в ДСНС, причиною задимлення у столиці України є торф'яні пожежі. Наразі на території регіону є два осередки – поблизу села Соснівка Вишгородського району та поблизу села Перше Травня Броварського району.

За даними рятувальників, причиною сьогоднішнього загоряння торфовища стало або неконтрольоване спалювання трави, або необережно кинутий недопалок. "90% вірогідності, що причиною стало або перше, або друге", - повідомили ТСН.ua рятувальники.

Варто зазначити, що станом на 13:00 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився з першої на шосту сходинку.

Нагадаємо, уранці 5 вересня в Оболонському та Подільському районах, а також близьких до них територіях Київської області спостерігалося сильне задимлення повітря у зв’язку з пожежами в області. З часом їдкий смог накрив майже всю столицю. Водночас у КМДА наголосили, що задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня.

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