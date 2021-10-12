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Київ опинився на п'ятому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям

Київ опинився на п'ятому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям

unsplash.com

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 151 за норми у 50.

Київ опинився на п'ятому місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 151 за норми у 50.

Про це повідомляє ресурс Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп".

Скриншот: iqair.com / ©
Скриншот: iqair.com

Нагадаємо, раніше еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу пояснив, чому Київ знову опинився у світовому антирейтингу.

"Зараз такому рівню сприяють погодні умови. Туман, який тримається у Києві, концентрує усі шкідливі речовини, що виробляють численні джерела забруднення. Повітряна маса не рухається, оскільки немає опадів й вітру. Брудні речовини накопичуються там, де й утворюються, і нікуди не діваються", – пояснює Соколенко.

Повітря столиці активно забруднюють підприємства у районі Дарницького вокзалу, Телички, Корчуватого та інші.

Але головним забруднювачами є автомобілі, каже еколог. У Києві щодня рівень забруднення повітря зростає у години пік – зранку (7-9 години) та ввечері (16-19 години). У цей час кияни їдуть на машинах на роботу й додому. 

Також експерт наголосив, що зараз стали популярними сервіси, які дозволяють будь-кому стежити у режимі онлайн за якістю повітря. Тому ця інформація й потрапляє все частіше у ЗМІ, виникає резонанс. Але на думку Олександра Соколенка, Київ й раніше був одним із лідерів за забрудненістю повітря. "Просто люди не знали про це", - зазначив еколог.

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