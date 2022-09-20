Київ не затопить: чи витримає столична ГЕС ракетні удари та якими можуть бути наслідки

У разі можливого ракетного обстрілу російськими військами греблі Київської ГЕС, критичної загрози для населення не прогнозується.

Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто.

Про це повідомили в "Укргідроенерго".

У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла.

Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.

"Тож Укргідроенерго розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. 270 метрів залишалося до удару по Південноукраїнській АЕС.

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