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Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності, але буде "парад" знищеної техніки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності, але буде "парад" знищеної техніки

Знищена російська військова техніка у Києві / Фото: УНІАН

У столиці вдруге відбудеться виставка знищеної російської техніки.

Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.

Про це офіційно повідомляє КМДА.

Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького.

Водночас рух вул. Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вул. Володимирської – відкриють сьогодні о 23:30.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що на День Незалежності Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

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Дата публікації
Перегляди
265
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