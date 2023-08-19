Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності, але буде "парад" знищеної техніки

Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.

Про це офіційно повідомляє КМДА.

Проте, як поінформували столичну владу листом із Офісу президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького.

Водночас рух вул. Богдана Хмельницького – від Хрещатика до вул. Володимирської – відкриють сьогодні о 23:30.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що на День Незалежності Росія може вчинити черговий акт ракетного тероризму.

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