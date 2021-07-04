Київ накриє негода: коли готуватися до стихії та які опади прогнозують

Київ накриє негода: коли готуватися до стихії та які опади прогнозують

Негода протримається у столиці та Київській області щонайменше до завтра.

Погода в Києві та Київській області в найближчу годину погіршиться. У столиці до кінця доби 4 липня та 5 липня литиме дощ, очікуються грози, град та шквальний вітер.

Про це попереджають у ДСНС.

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За даними рятувальників, вітер в українській столиці сягатиме поривів до 15-20 м/с. Можливий також град. Негоду прогнозують і в Київській області.

У понеділок, 5 липня, Києву та області прогнозують грозу. Температура повітря вдень до +28 градусів.

Загалом завтра в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода на Заході України 4-5 липня буде дощовою. У зв'язку зі зливами рятувальники попереджають людей про очікуваний пiдйом рівня води на водоймах Iвано-Франкiвської області.

Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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