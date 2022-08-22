Київ накрило небезпечним пилом: у КМДА закликали не виходити на вулиці та зачинити вікна (відео)

Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулиці, зачинити вдома вікна, пити багато води та увімкнути на максимум очищувачі повітря за наявності.

Про це 22 серпня повідомили в КМДА.

Зазначається, що в столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток - пилу. Джерело його утворення - за межами міста Києва.

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Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

На лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3. Гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3.

Перевищення ГДК решти забруднювальних речовин, за якими здійснюються спостереження - оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень - не виявлено.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, міська влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. РФ може вдарити по низці об'єктів.

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