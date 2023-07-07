Київ накрила сильна злива з громом та блискавками: фото та відео наслідків негоди

На Київ увечері, 6 липня та в ніч на 7-ме, обрушилася сильна злива з грозою, блискавкою і шквальним вітром. Через негоду у місті було оголошено перший рівень небезпеки.

На зміну денної спеки небо у Києві спочакту покрили чорні густі хмари, як у фільмах про апокаліпсис. Після цього у столиці та області почалася потужна злива зі шквальним вітром та грозою.

Результатом негоди стали безліч повалених дерев, обірвані лінії електропередач, підтоплені підземні переходи.

Фото: Telegram / Київ Info

Фото: Telegram / Київ Info

Фото: Telegram / Київ Info

Фото: Telegram / Київ Info

Наслідки негоди у Києві / Фото: Telegram / Київ Info

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, у Борисполі від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя ніхто не постраждав.

Фото: Андрій Нєбитов

Жителі столиці діляться в соцмережах відео наслідків природної стихії