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Київ накрила сильна злива з громом та блискавками: фото та відео наслідків негоди

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
341
Час на прочитання
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Київ накрила сильна злива з громом та блискавками: фото та відео наслідків негоди

Фото: Telegram / Київ Info

Внаслідок нічної негоди в Києві повалені дерева і підтоплені переходи.

На Київ увечері, 6 липня та в ніч на 7-ме, обрушилася сильна злива з грозою, блискавкою і шквальним вітром. Через негоду у місті було оголошено перший рівень небезпеки.

На зміну денної спеки небо у Києві спочакту покрили чорні густі хмари, як у фільмах про апокаліпсис. Після цього у столиці та області почалася потужна злива зі шквальним вітром та грозою.

Результатом негоди стали безліч повалених дерев, обірвані лінії електропередач, підтоплені підземні переходи.

© Telegram / Київ Info
Фото: Telegram / Київ Info
© Telegram / Київ Info
Фото: Telegram / Київ Info
© Telegram / Київ Info
Фото: Telegram / Київ Info
© Telegram / Київ Info
Фото: Telegram / Київ Info
Наслідки негоди у Києві / © Telegram / Київ Info
Наслідки негоди у Києві / Фото: Telegram / Київ Info

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, у Борисполі від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя ніхто не постраждав.

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
©

Жителі столиці діляться в соцмережах відео наслідків природної стихії

Повалені дерева і підтоплені переходи: наслідки нічної негоди в Києві

Повалені дерева і підтоплені переходи: наслідки нічної негоди в Києві

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Дата публікації
Перегляди
341
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