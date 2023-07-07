Київ накрила сильна злива з громом та блискавками: фото та відео наслідків негоди

Внаслідок нічної негоди в Києві повалені дерева і підтоплені переходи.
На Київ увечері, 6 липня та в ніч на 7-ме, обрушилася сильна злива з грозою, блискавкою і шквальним вітром. Через негоду у місті було оголошено перший рівень небезпеки.
На зміну денної спеки небо у Києві спочакту покрили чорні густі хмари, як у фільмах про апокаліпсис. Після цього у столиці та області почалася потужна злива зі шквальним вітром та грозою.
Результатом негоди стали безліч повалених дерев, обірвані лінії електропередач, підтоплені підземні переходи.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, у Борисполі від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя ніхто не постраждав.
Жителі столиці діляться в соцмережах відео наслідків природної стихії
Нагадаємо, що вчора у Києві на Оболоні сталось аварійне відключення світла.
Читайте також:
- Прогноз погоди на 7 липня: Україну накриє спека до +38°, але будуть дощі та грози
- Яке сьогодні, 7 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
- На Говерлі загинули чоловік та 9-річна дівчинка з Харківщини: подробиці трагедії