Київ накрила потужна злива: подекуди столиця традиційно "попливла" (відео)

Вдень 22 липня негода вирує у столиці України. Гроза в Києві очікується до кінця доби, тож не рекомендовано ходити поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Про це свідчать відео дописувачів у соцмережі та кореспондентів в Telegram ТСН.ua.

Киянам радять щільно зачинити вікна, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

Зокрема, вулицею Костянтинівською на Подолі ускладнений рух для авто внаслідок негоди. Заливає станцію метро "Поштова площа", а також район Оболонь, повідомляють кореспонденти.

Також спостерігається потоп у Вишгороді.

Раніше, 17 липня, у столиці України був зафіксований новий температурний рекорд. Тоді у Києві було +35,6 градуса.

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