Київ – на порозі "червоної" зони: у столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%

Київ – на порозі "червоної" зони: у столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%

Ситуація в лікарнях непроста – наразі там перебувають 3 334 пацієнти з COVID-19, у тому числі 50 дітей.

Київ – на порозі "червоної" зони: у столиці третій день поспіль показник завантаженості ліжок із киснем перевищує 65%.

Рішення про встановлення "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але місто збирає місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За останню добу захворіла 1451 людина, летальних випадків – 39.

Ситуація в лікарнях непроста – наразі там перебувають 3334 пацієнти, у тому числі 50 дітей, з підтвердженим діагнозом COVID-19; 452, у тому числі 27 дітей, – із підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 2411 пацієнтів.

КМДА

На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих. 59 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2888 хворих.

Місто нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби.

Тільки за минулу добу у столиці вакциновано 27 566 осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено 2 166 837 щеплень.

Нагадаємо, у Києві від коронавірусу померла молода вчителька. Ірина Шамота 11 днів тому народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19.

Зазначимо, кількість випадків коронавірусу в Києві та області щодня зростає.

Які області незабаром перейдуть до "червоної" зони

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