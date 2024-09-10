Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води через забруднення Десни – "Київводоканал"

За словами Володимира Костюка, через забруднення річки Десна у Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

Через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

Про це в етері "Еспресо" повідомив заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк.



"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", – пояснив він.

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За словами Костюка, через забруднення річки Десна у Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

"Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір за 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ", – підсумував заступник директора "Київводоканалу".

Нагадаємо, у Міндовкілля розповіли, коли забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини.

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