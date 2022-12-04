Київ може перейти на погодинні графіки відключення світла: у КМДА повідомили терміни

У КМДА кажуть, що з погодинними графіками відключення світла кияни будуть жити і працювати далі.

У Києві ситуація зі світлом по-троху стабілізовується, тож столиця незабаром може повернутися до планових відключень електроенергії.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону.

Пантелєєв пояснив, що стабілізувати ситуацію вдалося завдяки меншому споживанню електроенергії. Утім, наголосив, що для повноцінного відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури потрібно багато часу.

"Із позитивного – сьогодні вночі взагалі жодних відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги – до 25% міста. Як на лівому, так і правому березі ситуація поступово стабілізується. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - сказав він.

За його словами, точна дата переходу на графіки поки що невідома.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - додав Пантелєєв.

Нагадаємо, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, Київ житиме і працюватиме, але в складних умовах.

Утім, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що у разі повного знеструмлення Києва працюватимуть аптеки КП "Фармація". Вони забезпечені резервними джерелами живлення і можуть працювати за повної відсутності електропостачання. Працюватиме і частина аптек приватних мереж.

Крім того, у разі перебоїв з водопостачанням у Києві забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить. Також секретар РНБО порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

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